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В ГИБДД уточнили данные по аварии на Киевском шоссе в Москве

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Фото: РЕН ТВ
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На Киевском шоссе в Москве произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате аварии пострадавших нет. Об этом 11 января сообщило агентство ТАСС со ссылкой на представителя столичного управления ГИБДД.

Ранее некоторые СМИ заявили о столкновении шести машин и одном погибшем.

«ДТП произошло на Киевском шоссе в Москве, неподалеку от МКАД. Столкнулись два автомобиля, обошлось без погибших и пострадавших», — цитирует агентство своего собеседника.

Также 11 января на территории ВДНХ маршрутка врезалась в дерево из-за потери водителем сознания.

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