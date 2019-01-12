В ГИБДД уточнили данные по аварии на Киевском шоссе в Москве

На Киевском шоссе в Москве произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате аварии пострадавших нет. Об этом 11 января сообщило агентство ТАСС со ссылкой на представителя столичного управления ГИБДД.

Ранее некоторые СМИ заявили о столкновении шести машин и одном погибшем.

«ДТП произошло на Киевском шоссе в Москве, неподалеку от МКАД. Столкнулись два автомобиля, обошлось без погибших и пострадавших», — цитирует агентство своего собеседника.

Также 11 января на территории ВДНХ маршрутка врезалась в дерево из-за потери водителем сознания.