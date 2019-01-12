Украинский генерал попал в ДТП под Николаевом

Под городом Николаевом произошло ДТП, в котором пострадал замглавы сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ), генерал-лейтенант Сергей Кропивченко. Об этом 12 января сообщает «Федеральное агентство новостей».

Авария произошла на трассе Николаев–Благовещенское: столкнулись легковой автомобиль Daewoo Lanos, седельный тягач MAN с прицепом и внедорожник Hyundai Terracan.

Внедорожник с номерами ВСУ ехал из Николаева в сторону Новой Одессы. Предварительно, водитель Hyundai Terracan не справился с управлением и врезался в двигавшуюся навстречу легковушку, после чего столкнулся с тягачом, стоявшим на обочине.

Кропивченко отказался от госпитализации, характер его травм неизвестен.

На месте работают экстренные службы, обстоятельства выясняются.

1 января в Николаевской области при столкновении двух иномарок погибли восемь человек, еще двое пострадали.