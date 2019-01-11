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Маршрутка врезалась в дерево на ВДНХ из-за потерявшего сознание водителя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Маршрутный автобус врезался в дерево на территории ВДНХ в Москве из-за водителя, потерявшего сознание. Об этом 11 января сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Авария произошла около павильона «Книги». По предварительной информации, водитель микроавтобуса Ford Transit упал в обморок. Информация о пострадавших уточняется.

Подробности произошедшего устанавливаются, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее в пятницу в пресс-службе Госавтоинспекции сообщили, что в России с 1 по 8 января 2019 года произошло свыше 1,7 тыс. автомобильных аварий, в которых погибли 227 и получили ранения 2,5 тыс. человек.

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