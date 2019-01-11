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16 человек пострадали в ДТП во Владивостоке

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Фото: youtube.com
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16 человек пострадали в ДТП с участием маршрутного автобуса во Владивостоке. 14 из них госпитализировали сотрудники скорой помощи. Двое обратились в медицинские учреждения самостоятельно.

«Одному из пострадавших потребовалась реанимационная помощь, остальные получили травмы, не опасные для жизни. Среди пострадавших есть двое детей», — цитирует ТАСС сотрудника местного департамента здравоохранения Ксению Гусенцову в пятницу, 11 января.

ДТП произошло на участке дороги от фуникулера к выезду на Золотой мост. Движение в месте происшествия ограничено. Местная полиция рекомендует выбирать альтернативные маршруты.

Представители владеющей автобусом компании «Восток-Авто» заявили, что их водитель невиновен в аварии. По их мнению, причиной ДТП мог стать другой участник инцидента, который совершил небезопасный маневр и ударил автобус в бок.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко лично проконтролировал ход доследственной проверки на месте ЧП и посетил тысячекоечную больницу, чтобы пообщаться с пострадавшими и медиками, отмечает ИА PrimaMedia.

Водитель, спровоцировавший ДТП, не пострадал, однако сотрудники Госавтоинспекции отметили, что у него отсутствует полис ОСАГО, а также в отношении него составлены протоколы по административным нарушениям по тонированию стёкол на транспортном средстве, передает Vostokmedia.

Ранее 11 января маршрутный автобус врезался в дерево на территории ВДНХ в Москве из-за потерявшего сознания водителя.

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