Ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП в Калужской области

Семилетний ребенок, а также двое взрослых доставлены в больницу после ДТП в Калужской области. Водитель одной из машин выехал на встречную полосу.

Авария произошла в Медыни. По предварительной информации, 18-летний водитель автомобиля Kia пытался избежать столкновения с попутным автомобилем, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем Honda. Об этом сообщает газета «Весть».

Водитель Kia и двое его пассажиров, в числе которых семилетний мальчик, были доставлены в больницу. По факту аварии проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Татарстане водитель легкового автомобиля погиб в результате столкновения с автобусом «ПАЗ». По предварительной информации, мужчина потерял управление иномаркой и выехал на встречную полосу.