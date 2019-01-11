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Семь человек погибли в результате ДТП с автобусом с иностранцами на Кубе

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Фото: juventudrebelde.cu
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По крайней мере семь человек погибли, еще 33 пострадали в результате опрокидывания автобуса с 40 пассажирами, включая 22 иностранных граждан, в провинции Гуантанамо на Кубе. Об этом 11 января сообщает Juventud Rebelde.

Инцидент произошел днем в четверг. По словам очевидцев, автобус, направлявшийся в Гавану, опрокинулся, когда водитель не справился с управлением при попытке обогнать другой автомобиль. Сам водитель рассказал, что двигался на низкой скорости.

Пострадавшие госпитализированы. Пять человек, в том числе двое иностранцев, находятся в критическом состоянии. Тела погибших еще не опознаны.

24 сентября портал Cubadebate сообщил, что 36 человек, в том числе 11 детей, пострадали в результате ДТП с грузовиком на Кубе. Авария произошла в муниципалитете Консоласьон дель Сур в западной части Кубы. Грузовик, перевозивший 40 человек, съехал с дороги и перевернулся.

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