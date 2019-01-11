Водитель иномарки погиб при столкновении с автобусом в Татарстане

В городе Альметьевск Республики Татарстан столкнулись автобус «ПАЗ» и иномарка. Водитель легкового автомобиля погиб.

Как сообщили Inkazan в отделе пропаганды ГИБДД по Республике Татарстан, авария произошла в пятницу, 11 января, около одного из домов на улице Бигаш. Столкнулись Daewoo Nexia и автобус «ПАЗ», в салоне которого находились два человека.

По предварительной информации, 26-летний водитель иномарки не выбрал безопасную скорость движения, потерял контроль над автомобилем и выехал на встречную полосу, где врезался в автобус.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Daewoo скончался от полученных травм на месте. Сам автомобиль получил сильные повреждения. Для того чтобы извлечь мужчину, спасателям пришлось применить гидравлический аварийно-спасательный инструмент.

Отмечается, что у водителя иномарки отсутствовали права на управление транспортным средством.