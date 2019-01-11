Прямой эфир

Водитель иномарки погиб при столкновении с автобусом в Татарстане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Альметьевск Республики Татарстан столкнулись автобус «ПАЗ» и иномарка. Водитель легкового автомобиля погиб.

Как сообщили Inkazan в отделе пропаганды ГИБДД по Республике Татарстан, авария произошла в пятницу, 11 января, около одного из домов на улице Бигаш. Столкнулись Daewoo Nexia и автобус «ПАЗ», в салоне которого находились два человека.

По предварительной информации, 26-летний водитель иномарки не выбрал безопасную скорость движения, потерял контроль над автомобилем и выехал на встречную полосу, где врезался в автобус.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Daewoo скончался от полученных травм на месте. Сам автомобиль получил сильные повреждения. Для того чтобы извлечь мужчину, спасателям пришлось применить гидравлический аварийно-спасательный инструмент.

Отмечается, что у водителя иномарки отсутствовали права на управление транспортным средством.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Два человека погибли в ДТП в Алтайском крае
Младенец пострадал в ДТП в Магаданской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017