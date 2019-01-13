Эксперт рассказал о спасении Россией украинской экономики

Украина смогла обеспечить рост своей экономики благодаря закупкам энергоресурсов у России, считает украинский экономический эксперт Алексей Дорошенко. По его словам, экономика Украины в 2018 году выросла на 3% при этом 60% всех энергоресурсов Киев закупил у России.

«Мы покупали энергоносители у Европы, но фактически российские, покупали в Белоруссии, но опять же российские. Теперь же, когда мы получили более выгодные условия в Российской Федерации — естественно, более выгодно покупать там. Если бы мы еще покупали более дорого энергоресурсы, то мы бы видели не рост экономики в 3%, а, скорее всего, в 1%, а то и вообще был бы нулевой», — сказал Дорошенко в эфире телеканала «112 Украина».

Эксперт подчеркнул, что Украина не в состоянии покупать энергоносители из других стран, в том числе из США, из-за слишком высоких цен.

Комментируя очередное повышение цен на газ для украинцев, Дорошенко заявил, что целью таких мер является стимуляция внутренней добычи газа в стране.

Эксперт раскритиковал компании в нежелании инвестировать в отрасль, а также обвинил власти в недостаточных усилиях для развития экономики. По его словам, с 2014 года в упадок пришла и легкая, и тяжелая промышленность, особенно авиастроение.

5 января экономический эксперт рассказал, что внешние и внутренние долги Украины достигли критического значения и уже превысили 70% от ВВП. Кроме того, в Верховной раде сообщили о сокращении минимальной пенсии и размера прожиточного минимума за пять лет в 2,2 раза.

При этом президент Украины Петр Порошенко заявил, что финансовая ситуация в стране стабильна.