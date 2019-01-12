МВФ обвинили в выводе денег с Украины

Международный валютный фонд (МВФ) предоставляет Киеву кредиты, чтобы иностранные компании выводили деньги с Украины. Об этом заявил украинский политолог Тарас Загородний.

«Они (МВФ) дают деньги во время кризиса, чтобы иностранные компании могли спокойно вывести свои деньги… И второе, чтобы, не дай бог, наша страна не прекратила покупать импортные товары, чтобы мы всегда подпитывали другую экономику», — заявил эксперт. Его слова передает агентство Regnum.

Загородний отметил, что украинскую экономику спасает рост экспорта сырья и валютные переводы работающих за границей граждан страны.

«Ежегодно наш экспорт растет на 10−15% в год. Он сырьевой, он плохой, но кэш идет в страну. Также нашу страну спасают заробитчане, которые являются крупнейшими инвесторами в нашу экономику. В 2018 году они только официально прислали из-за границы $12 млрд», — отметил он.

Политолог добавил, что по разным оценкам на руках у населения на Украине имеется от $10 млрд до $20 млрд и эти средства не работают в экономике.

С 2015 года МВФ оказывает Украине финансовую помощь в обмен на преобразования в стране. 19 октября 2018 года МВФ договорился с украинскими властями об условиях запуска нового соглашения «стенд-бай» (Stand-By, SBA) сроком на 14 месяцев. Предполагается, что Киев получит от кредиторов около $3,9 млрд.

21 декабря Украина получила первый транш по новой схеме в размере $1,4 млрд. Благодаря этому поступлению, как заявили в нацбанке, международные резервы страны выросли до $20,1 млрд, достигнув таким образом показателей января 2014 года.