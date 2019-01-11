Порошенко заявил о финансовой стабильности на Украине

Президент Украины Петр Порошенко считает, что в стране в 2018 году удалось обеспечить макрофинансовую стабильность и свести к минимуму риски, связанные с дефолтом.

По словам украинского лидера, «все самое тяжелое» у страны позади, поэтому необходимо двигаться вперед. Об этом он написал 11 января в своем акаунте в Twitter.

9 декабря в Нацбанке Украины заявили, что в течение следующих двух лет Киев должен будет выплатить около $12 млрд по внешнему государственному долгу. Позже стало известно, что Украина получила первый транш по новой схеме в размере $1,4 млрд.

Ранее, 5 января, экономический эксперт рассказал о внешних и внутренних долгах Украины. По его словам, внешние и внутренние долги Украины достигли критического значения и уже превысили 70% от ВВП. Он также отметил, что осенью 2013 года у Украины были максимальные запасы золотовалютного резерва, они составляли более $20 млрд. С тех пор они постоянно сокращались.

Помимо этого 10 января стало известно, что минимальная пенсия и размер прожиточного минимума на Украине сократились за пять лет в 2,2 раза. По словам оппозиционного политика Виктора Медведчука, в то время как зарплаты и пенсии снижаются, платить украинцам приходится по европейским тарифам.