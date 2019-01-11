Собянин анонсировал появление системы распознавания лиц на улицах Москвы

Полицейские в Москве расследуют около 70% преступлений благодаря городской системе видеонаблюдения. Новая система распознавания лиц с целью поиска преступников уже внедрили в Московском метрополитене. В этом году она появится на уличных камерах. Об этом в пятницу, 11 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Также с помощью видеонаблюдения фиксируются и выписываются штрафы за некачественное содержание территорий, ведется мониторинг работы госучреждений», — написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

Он отметил, что в прошлом году к городской системе видеонаблюдения подключили более 7 тыс. камер. Сегодня система насчитывает 167 тыс. камер, которые установлены во дворах, в подъездах, школах, поликлиниках, парках, холлах органов исполнительной власти, на объектах строительства и торговли, а также в других общественных местах, сообщает РИАМО.

В столице работает разветвленная система дорожных камер. Они помогают регулировать движение на дорогах и пресекать нарушения ПДД, пишет сетевое издание m24.ru. Система видеонаблюдения работает в наземном транспорте и метро для безопасности пассажиров, добавил мэр.

Ранее, 3 декабря 2018 года, Собянин заявил, что количество тяжких преступлений в Москве в течение последних семи лет значительно сократилось. Число убийств в столице снизилось в два раза, грабежей — в 3,5 раза. Помимо этого, в четыре раза сократилось количество угонов автомобилей, в 4,5 раза — число квартирных краж.