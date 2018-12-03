Власти Москвы заявили о сокращении числа тяжких преступлений в городе

Количество тяжких преступлений в Москве в течение последних семи лет значительно сократилось. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на расширенном общегородском совещании по вопросам профилактики правонарушений в городе 3 декабря.

По словам чиновника, число убийств в Москве снизилось в два раза, грабежей — в 3,5 раза. Помимо этого, в четыре раза сократилось количество угонов автомобилей, в 4,5 раза — число квартирных краж.

«Это серьезные цифры, которые меняют и улучшают ситуацию в городе», — цитирует слова Собянина агентство городских новостей «Москва».

Мэр также добавил, что, по оценкам жителей столицы, в 2010 году лишь 30% горожан считали Москву безопасной, а в настоящее время такого мнения придерживаются 2/3 москвичей, пишет RT.

18 ноября сообщалось, что мэр столицы Сергей Собянин заявил о снижении уровня преступности среди мигрантов.