Собянин намерен создать в Москве условия для комфортной жизни матерей

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал создать в столице все условия, чтобы матери могли комфортно растить детей, а также обеспечить им возможности для самореализации. Об этом говорится в поздравительной телеграмме градоначальника по случаю Дня матери.

«Москва — город материнства и детства. Поддержка семей с детьми, сбережение и укрепление здоровья женщин являются нашими ценностями и приоритетами», — заявил Собянин. Его цитирует «РИА Новости».

Градоначальник также пожелал мамам и бабушкам крепкого здоровья, семейного благополучия, большого счастья и долгих лет жизни. Он подчеркнул, что мать дает человеку самые главные уроки в жизни — уроки любви и доброты. «За это мы ей бесконечно благодарны», — добавил мэр.

По случаю Дня матери в кинотеатрах сети «Москино» с 24 по 26 ноября пройдут бесплатные показы фильмов о женах и матерях.