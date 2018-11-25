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Собянин намерен создать в Москве условия для комфортной жизни матерей

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал создать в столице все условия, чтобы матери могли комфортно растить детей, а также обеспечить им возможности для самореализации. Об этом говорится в поздравительной телеграмме градоначальника по случаю Дня матери.

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«Москва — город материнства и детства. Поддержка семей с детьми, сбережение и укрепление здоровья женщин являются нашими ценностями и приоритетами», — заявил Собянин. Его цитирует «РИА Новости».

Градоначальник также пожелал мамам и бабушкам крепкого здоровья, семейного благополучия, большого счастья и долгих лет жизни. Он подчеркнул, что мать дает человеку самые главные уроки в жизни — уроки любви и доброты. «За это мы ей бесконечно благодарны», — добавил мэр.

По случаю Дня матери в кинотеатрах сети «Москино» с 24 по 26 ноября пройдут бесплатные показы фильмов о женах и матерях.

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