Более тысячи пар в Москве приурочили свадьбы ко Дню матери

Больше тысячи пар в Москве решили приурочить свои свадьбы к празднованию Дня матери. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

По словам начальника Управления ЗАГС Москвы Елены Ефремовой, в честь праздника в отделах ЗАГС, дворцах и залах бракосочетаний столица будут звучать особые слова поздравлений для мам молодоженов.

«Специалисты загсов 23 и 24 ноября пожелают всем, кто приурочил свою свадьбу к одному из самых трогательных праздников, создать счастливую крепкую семью, в которой почитают старших, оберегают младших и не забывают самое дорогое на свете слово — мама», — приводит слова Ефремовой сетевое издание m24.ru.

Отмечается также, что в последние ноябрьские выходные в отделах ЗАГС Москвы поздравят юбиляров семейной жизни.

День матери в России по традиции отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2018 году праздник выпадает на 25 ноября. В честь этого сеть столичных кинотеатров «Москино» бесплатно покажет популярные отечественные фильмы.

24 октября сообщалось, что больше 80% детей в Москве родились в официальном браке в 2018 году.