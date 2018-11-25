Прямой эфир

Петербург вошел в тройку лучших городов для отдыха матерей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Санкт-Петербург занял третье место в рейтинге лучших городов для отдыха и путешествий матерей. Его составило аналитическое агентство «ТурСтат» в честь Дня матери.

На первом месте оказался Париж, на втором месте лучших направлений для матерей — чешская Прага. Четвертое и пятое места заняли Рим и Сочи соответственно, пишет телеканал «78».

День матери в России по традиции отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2018 году праздник выпадает на 25 ноября. В честь этого сеть столичных кинотеатров «Москино» бесплатно покажет популярные отечественные фильмы.

22 ноября на сайте столичной мэрии сообщили, что больше тысячи пар в Москве решили приурочить свои свадьбы к празднованию Дня матери.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В московских кинотеатрах бесплатно покажут фильмы в честь Дня матери
В Госдуму поступил законопроект о Дне отца в России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017