Петербург вошел в тройку лучших городов для отдыха матерей

Санкт-Петербург занял третье место в рейтинге лучших городов для отдыха и путешествий матерей. Его составило аналитическое агентство «ТурСтат» в честь Дня матери.

На первом месте оказался Париж, на втором месте лучших направлений для матерей — чешская Прага. Четвертое и пятое места заняли Рим и Сочи соответственно, пишет телеканал «78».

День матери в России по традиции отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2018 году праздник выпадает на 25 ноября. В честь этого сеть столичных кинотеатров «Москино» бесплатно покажет популярные отечественные фильмы.

22 ноября на сайте столичной мэрии сообщили, что больше тысячи пар в Москве решили приурочить свои свадьбы к празднованию Дня матери.