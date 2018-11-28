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Бросавшего снег в Вечный огонь ребенка разыскивают в Нижнем Тагиле

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На площади Славы в Нижнем Тагиле ребенок закидал снегом Вечный огонь. Инцидент произошел 24 ноября и попал на камеру наружного наблюдения.

Мальчик бросал снег в Вечный огонь, пока он не погас. Мама отвлеклась на телефон и не пресекла действия сына. После произошедшего семья покинула мемориал.

Личности ребенка и мамы устанавливаются, пишет ТагилСити.Ру. 25 ноября огонь был восстановлен. Жителей Нижнего Тагила просят оказать содействие в поиске женщины и мальчика.

Все памятники с Вечным огнем и Огнем памяти возьмут на учет. Минобороны будет следить за их состоянием. Для этого разработан ведомственный приказ. Как рассказали «Известиям» в Минобороны, по новым правилам за них будет отвечать управление министерства по увековечению памяти погибших при защите Отечества.

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