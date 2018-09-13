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Вандал потушил Вечный огонь на мемориале в Улан-Удэ

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Фото: youtube.com
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Сотрудники полиции Улан-Удэ ведут поиск вандала, погасившего Вечный огонь на мемориале в честь умерших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Бурятии.

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«Идут поиски злоумышленника, устанавливаются все обстоятельства», — приводит «РИА Новости» комментарий представителя министерства.

Вместе с тем в пресс-службе городской администрации сообщили, что нарушителя засняли камеры наружного наблюдения. На кадрах видно, как молодой человек обливает жидкостью мемориал умершим от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны в микрорайоне имени Горького. «В результате действий злоумышленника не горит Вечный огонь», — пояснили в мэрии.

Как уточняет «Интерфакс», инцидент произошел 9 сентября. По данным местных СМИ, после произошедшего горелку вновь запустили, но она снова погасла, проработав около часа. Как предполагают в компании, обслуживающей мемориал, газогорелочное оборудование лопнуло из-за резкого перепада температур.

Ранее британская певица Лорен Хенсон подверглась критике со стороны интернет-пользователей после публикации в соцсети снимков топлес на фоне мемориала солдатам, павшим во время Первой мировой войны.

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