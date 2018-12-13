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Полиция Австрии не подтвердила предъявление обвинений биатлонистам РФ

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Управление полиции федеральной земли Тироль не подтвердило предъявление обвинений российским биатлонистам и сотрудникам сборной РФ по биатлону в нарушении антидопинговых правил в 2017 году.

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Как заявил представитель управления полиции Тироля Штефан Эдер, в ведомстве не располагают сведениями о том, что сотрудники правоохранительных органов выдвинули обвинения в адрес россиян, в том числе находящихся сейчас в тирольском поселении Хохфильцене, где с 13 по 16 декабря будет проходить второй этап Кубка мира по биатлону.

Об инциденте сообщил телекомментатор Дмитрий Губерниев. По его словам, «несколько часов назад в расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция». Речь идет о якобы случаях нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году.

В списке оказались биатлонисты Алексей Волков, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Антон Шипулин и Ирина Старых, тренер Александр Касперович, врачи Артем Крынцилов и Евгений Шутов, массажисты Александр Селявкин и Дмитрий Топычканов.

Как передает агентство ТАСС, посольство РФ в срочном порядке запросило у австрийской полиции информацию о расследовании в отношении россиян.

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