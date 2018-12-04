Лыжно-биатлонную базу для сборной построят в Крыму

В 2019 году создаваемая Федерация биатлона Республики Крым официально вступит в Союз биатлонистов России (СБР).

В рамках сотрудничества ожидается, что на полуострове будет построена лыжно-биатлонная база, где будут готовиться и восстанавливаться биатлонисты основной, резервной и юниорских сборных России.

Вице-президент СБР Сергей Чепиков пояснил «Известиям», что итоговое решение о включении Федерации биатлона Крыма в состав СБР будет принято в 2019 году на заседании правления.

«На полуострове отличные климатические условия и есть реальные условия для реализации этого проекта. Мы чувствуем заинтересованность руководства Крыма. Так что я надеюсь на хорошие перспективы в этом вопросе», — сказал Чепиков.

Точные сроки строительства базы пока неизвестны. Президент СБР Владимир Драчев в разговоре с «Известиями» выразил надежду на то, что проект будет реализован в ближайшие несколько лет.

Представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов подчеркнул, что лыжно-биатлонная база может быть построена на территории Южного берега Крыма (ЮБК).

Подробнее — в материале «Известий»:

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