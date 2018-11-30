IBU заподозрил в допинге четырех российских биатлонистов

Международный союз биатлонистов (IBU) возбудил дисциплинарное дело против четырех российских спортсменов, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба IBU.

Речь идет о Евгении Устюгове, Светлане Слепцовой, Александре Печенкине и Александре Чернышове. Решение о возбуждении дела основано на анализе образцов спортсменов, собранных в период с 2012 по 2015 год.

В пресс-релизе отмечается, что Печенкин — единственный действующий спортсмен. Он временно отстранен от соревнований.

7 ноября IBU сообщил, что Россия не сможет принимать международные соревнования по биатлону до сезона-2022/23 из-за допингового скандала. Организация не изменит своего решения даже в случае скорого восстановления в правах Союза биатлонистов России (СБР).

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года после обвинений в допинговых нарушениях. Спортсмены продолжили участвовать в стартах, но Россия лишилась права голоса на конгрессе IBU, возможности выдвигать кандидатов на выборы в руководящие органы организации и претендовать на проведение международных стартов.