Эксперты WADA получили доступ в московскую антидопинговую лабораторию

Российская сторона предоставила экспертам Всемирного антидопингового агентства (WADA) доступ в московскую антидопинговую лабораторию, сообщил глава Минспорта РФ Павел Колобков в среду, 28 ноября.

«Сегодня в рамках наших договоренностей с WADA состоялась первая встреча технической группы экспертов для обсуждения методики и механизмов по передаче проб», — приводит его слова «Интерфакс».

Министр рассказал, что в группу из шести человек вошло равное количество независимых специалистов как от России, так и от Всемирного антидопингового агентства.

20 сентября исполком WADA восстановил статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которого организацию лишили в ноябре 2015 года. Согласно решению, российская сторона до 31 декабря 2018 года должна предоставить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории. В противном случае РУСАДА вновь будет отстранено.

28 ноября в Москву прибыла делегация WADA. Однако агентство не стало раскрывать имена своих независимых экспертов, чтобы те могли работать «без лишнего давления».

Антидопинговая лаборатория была открыта на базе Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ). Она призвана улучшить качество профильных исследований, а также обеспечить финансовую и хозяйственную независимость организации.