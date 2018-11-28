Делегация WADA прибыла в Москву на переговоры по доступу к данным РУСАДА

Делегация экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) прибыла в Москву, чтобы провести переговоры с российской стороной по вопросу получения доступа к данным столичной антидопинговой лаборатории. Об этом в среду сообщает AP.

«Мы рады приехать сюда на эту важную встречу. Мы считаем, что это знак того, что мы достигаем прогресса в переговорах с российскими властями», — сказал старший исполнительный директор агентства по науке и международному партнерству Оливье Рабин.

Маловероятно, что WADA по итогам визита сразу получит данные лаборатории, отмечает агентство. По предварительной информации, еще одна группа специалистов агентства прибудет в Россию в декабре, чтобы забрать данные.

20 сентября исполком WADA восстановил полноправный статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которого организацию лишили в ноябре 2015 года. Согласно решению, российская сторона до 31 декабря 2018 года должна предоставить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории. В противном случае РУСАДА вновь будет отстранено.

WADA не стало раскрывать имена трех прибывших в Москву специалистов, пишет «Спорт-Экспресс». По сообщению пресс-службы организации, это позволит им работать «без лишнего давления».

Глава WADA Крейг Риди заявил 15 ноября в Баку, что министр спорта России Павел Колобов гарантировал антидопинговому агентству доступ в московскую лабораторию.

Антидопинговая лаборатория открыта на базе Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ). Она призвана улучшить качество антидопинговых исследований и обеспечить финансовую и хозяйственную независимость лаборатории.