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УЕФА прокомментировал допинговый скандал с капитаном «Реала»

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Фото: РИА Новости/Елена Руско
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Информация о том, что капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос сдал положительную допинг-пробу после финала Лиги чемпионов сезона-2016/17, не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), распространенном в субботу, 24 ноября.

В сообщении говорится, что УЕФА проводит антидопинговую работу в полном соответствии с кодексом Всемирного антидопингового агентства (WADA) и информирует обо всех допинговых случаях, передает ТАСС.

В союзе также отметили, что WADA и Международная федерация футбола (ФИФА) могут оспорить любое решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде (CAS), однако этого сделано не было.

23 ноября в СМИ появилась информация, что Рамос был уличен в применении допинга после финального матча Лиги чемпионов против «Ювентуса», в котором «Реал» одержал победу со счетом 4:1.

В организме капитана мадридского клуба был обнаружен дексаметазон. Согласно правилам WADA, применение данного препарата разрешено при условии, что медицинский штаб проинформировал об этом до допинг-теста. Однако в отчете врачей «Реала» нет упоминаний о дексаметазоне.

УЕФА после расследования закрыл дело в отношении испанского футболиста, мотивировав это тем, что медицинский штаб «Реала» допустил «административную ошибку» при заполнении документов.

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