Биатлонисты потянулись на юг

В 2019 году создаваемая Федерация биатлона Республики Крым официально вступит в Союз биатлонистов России (СБР). В рамках сотрудничества ожидается, что на полуострове будет построена лыжно-биатлонная база, где будут готовиться и восстанавливаться биатлонисты основной, резервной и юниорских сборных России. Скорее всего, база будет готова принять стреляющих лыжников уже в ближайшие несколько лет. Об этом «Известиям» рассказали в руководстве СБР и полуострова.

Впервые вопрос о вступлении Федерации биатлона Республики Крым был поднят в мае 2018 года на первом заседании СБР в новом составе под руководством президента организации Владимира Драчева. Вице-президент СБР Сергей Чепиков пояснил «Известиям», что итоговое решение по Крыму будет принято в 2019 году.

— Процесс вступления Федерации биатлона Крыма в состав СБР продолжается, — сказал «Известиям» Сергей Чепиков. — Предварительно мы дали положительную оценку создания местной федерации, сейчас инициаторы готовят необходимый пакет документов, которые необходимы для получения официального статуса. Мы со своей стороны оказываем им максимальную поддержку. Думаю, что вопрос о включении Федерации биатлона Крыма в состав СБР будет положительно решен на заседании правлении организации в 2019 году.

Также Сергей Чепиков объяснил пользу Крыма для развития одного из самых популярных видов спорта в нашей стране.

— Нам бы хотелось, чтобы в Крыму у нас была профессиональная тренировочная лыжно-биатлонная база, где наши спортсмены могли бы готовиться в межсезонье и восстанавливаться по ходу сезона, — продолжил Сергей Чепиков. — На полуострове отличные климатические условия и есть реальные условия для реализации этого проекта. Мы чувствует заинтересованность руководства Крыма. Так что я надеюсь на хорошие перспективы в этом вопросе.

Точные сроки строительства базы пока неизвестны, но президент СБР Владимир Драчев рассчитывает, что они не должны затянуться.

— Держим этот вопрос на контроле, но пока точных сроков назвать не могу, — рассказал «Известиям» глава СБР Владимир Драчев. — Надеюсь, что строительство лыжно-биатлонной базы не затянется и совместно с Республикой Крым мы реализуем этот проект в ближайшие несколько лет.

Представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов подчеркнул, что лыжне-биатлонная база может быть построена на территории Южного берега Крыма (ЮБК), куда входят города-курорты Алупка, Ялта, Алушта, Судак и многочисленные поселки.

— ЮБК — субтропический район — просто отличное место для тренировочной базы для биатлонистов, где наши спортсмены смогут тренироваться круглый год, — заявил «Известиям» Георгий Мурадов. — Крымскими условиями нужно обязательно пользоваться, и думаю, что этот проект получит свою реализацию. Также хотелось бы добиться официального включения местной федерации в состав СБР. Такими образом мы продемонстрируем готовность противостоять попыткам ряда западных политиков изолировать полуостров.

Стоит отметить, что в СБР намерены использовать базу в Крыму, как восстановительную. Во время пребывания на полуострове спортсмены смогут проходить все необходимые медицинские процедуры (по словам Владимира Драчева возможно строительство реабилитационного центра), а также заниматься летним биатлоном. Это разновидность, в которой гонка на лыжах заменена на гонку на лыжероллерах. Иногда летний биатлон рассматривают как отдельный вид спорта, однако он не признается таковым ни Всероссийским реестром видов спорта, ни Международным олимпийским комитетом (МОК).

Тем не менее по летнему биатлону с 1996 года проводятся чемпионаты мира, которые с 2010 года включают в себя состязания в спринте, гонке преследования и смешанной эстафете.

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