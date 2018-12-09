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Биатлонист Логинов стал третьим в гонке преследования

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Фото: Global Look Press/Martin Schutt
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Российский биатлонист Александр Логинов занял третье место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения). На последнем круге он боролся за лидерство с норвежцем Йоханнесом Бё, но из-за падения не смог занять ни первое, ни второе место.

«Я пропустил его перед спуском, чтобы атаковать в подъем. Но получилось как получилось», — цитирует спортсмена «Спорт-Экспресс».

Падение Логинов объяснил тем, что «воткнул палку себе в ботинок».

«Планировал выйти первым на последнем отрезке. Но мне всё время не везет», — сказал спортсмен.

6 декабря в индивидуальной гонке победил француз Мартен Фуркад. Он прошел дистанцию за 47 минут 9,2 секунды и не допустил ни одного промаха на четырех огневых рубежах.

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