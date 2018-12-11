Загрязняющие воздух предприятия проверят в Ульяновской области

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поднял на совещании вопрос по поводу жалоб жителей Нового города на задымление в окрестностях ГСК «Петров овраг».

«Люди незаконно занимаются предпринимательской деятельностью. Нужно искать решение проблемы, чтобы прекратить эту вакханалию», – сказал глава региона.

Всего за год выявлено 29 объектов микробизнеса, осуществляющих деятельность с нарушением законодательства в сфере охраны окружающей среды, информирует 1ul.ru. Специальная рабочая группа 14 декабря проверит некоторые из них во время рейда. В ближайшее время чиновники и предприниматели обсудят варианты решений по перемещению производственных площадок на другие территории.

Вокруг Медногорска Оренбургской области создадут лесопарковый пояс в рамках федерального проекта «Чистый воздух». До 2024 года зеленые щиты окружат и другие промышленные города: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Читу.