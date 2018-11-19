Прямой эфир

Зеленым щитом окружат Медногорск до 2024 года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вокруг Медногорска Оренбургской области создадут лесопарковый пояс в рамках федерального проекта «Чистый воздух». До 2024 года зеленые щиты окружат и другие промышленные города: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Читу.

Напомним, в 1929 году в Оренбуржье было открыто Блявинское медно-колчеданное месторождение, для разработки которого в 1933 году начали строить медно-серный комбинат. В 1939 году рабочие поселки объединили в город Медногорск.

По словам модератора тематической площадки ОНФ «Экология», депутата Госдумы РФ Владимира Гутенева, в настоящее время общая площадь лесов вокруг региональных центров составляет около 800 тыс. га, это в два раза больше суммы территорий Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом пишет РИА «Оренбуржье».

«Уже сейчас необходимо предусмотреть мероприятия по установлению границ городских лесов, их расширению и постановке на кадастровый учет, по посадкам деревьев. Также следует рассмотреть поэтапное внедрение «зеленой энергетики», в первую очередь, в городах с очень высоким уровнем загрязнения воздуха», — добавил Гутенев. Эти предложения ОНФ направил в Минприроды России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зеленый пояс восстановят вокруг Челябинска
Публичные слушания о создании зеленого пояса пройдут в Мурманске

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017