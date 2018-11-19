Зеленым щитом окружат Медногорск до 2024 года

Вокруг Медногорска Оренбургской области создадут лесопарковый пояс в рамках федерального проекта «Чистый воздух». До 2024 года зеленые щиты окружат и другие промышленные города: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Читу.

Напомним, в 1929 году в Оренбуржье было открыто Блявинское медно-колчеданное месторождение, для разработки которого в 1933 году начали строить медно-серный комбинат. В 1939 году рабочие поселки объединили в город Медногорск.

По словам модератора тематической площадки ОНФ «Экология», депутата Госдумы РФ Владимира Гутенева, в настоящее время общая площадь лесов вокруг региональных центров составляет около 800 тыс. га, это в два раза больше суммы территорий Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом пишет РИА «Оренбуржье».

«Уже сейчас необходимо предусмотреть мероприятия по установлению границ городских лесов, их расширению и постановке на кадастровый учет, по посадкам деревьев. Также следует рассмотреть поэтапное внедрение «зеленой энергетики», в первую очередь, в городах с очень высоким уровнем загрязнения воздуха», — добавил Гутенев. Эти предложения ОНФ направил в Минприроды России.