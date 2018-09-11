Публичные слушания о создании зеленого пояса пройдут в Мурманске

Общественные слушания по вопросу создания лесопаркового зеленого пояса вокруг Мурманска пройдут в Общественной палате Мурманской области в четверг, 13 сентября.

Слушания будут проводиться в соответствии со ст. 62.2 Федерального закона «Об охране окружающей среды». Предложение создать зеленый пояс вокруг Мурманска поступило от местных активистов в общественную палату Мурманской области, пишет ИА «Би-порт».

По замыслу авторов инициативы, площадь зеленого пояса вокруг столицы Заполярья должна составить 2110 га.

Ранее жители Мурманска выступили с инициативой установить памятник последнему императору Российской империи Николаю II. В своем обращении в Госдуму активисты отмечают, что Николай II является основателем Мурманска и поэтому напрямую причастен к развитию края.