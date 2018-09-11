Прямой эфир

Публичные слушания о создании зеленого пояса пройдут в Мурманске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Общественные слушания по вопросу создания лесопаркового зеленого пояса вокруг Мурманска пройдут в Общественной палате Мурманской области в четверг, 13 сентября.

Слушания будут проводиться в соответствии со ст. 62.2 Федерального закона «Об охране окружающей среды». Предложение создать зеленый пояс вокруг Мурманска поступило от местных активистов в общественную палату Мурманской области, пишет ИА «Би-порт».

По замыслу авторов инициативы, площадь зеленого пояса вокруг столицы Заполярья должна составить 2110 га.

Ранее жители Мурманска выступили с инициативой установить памятник последнему императору Российской империи Николаю II. В своем обращении в Госдуму активисты отмечают, что Николай II является основателем Мурманска и поэтому напрямую причастен к развитию края.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Современную спортивную площадку возводят в Мурманске
Реконструкция кинотеатра «Родина» начнется в Мурманске

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017