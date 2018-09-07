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Реконструкция кинотеатра «Родина» начнется в Мурманске

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В Мурманске хотят реконструировать здание бывшего кинотеатра «Родина». Начать работы планируют в 2019 году. Об этом глава администрации Мурманска Андрей Сысоев сообщил руководителям городских учреждений культуры на совещании, посвященном началу учебного года.

По словам главы администрации, на данный момент завершены работы по предпроектной подготовке. Техзадание было отправлено на согласование, потому что здание бывшего кинотеатра является объектом культурного наследия. Об этом сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на «Вечерний Мурманск».

Андрей Сысоев также рассказал, что бывший кинотеатр планируют модернизировать. В нем предполагается разместить большой зал на 600 мест с хорошей акустикой. В помещении будут проводиться концерты высокого уровня и торжественные собрания.

Проектирование намерены завершить в 2019 году, тогда же будет дан старт строительным работам. По предварительным подсчетам реализация проекта оценивается в 300 млн рублей.

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