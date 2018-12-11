Советника Порошенко обвинили в сутенерстве и мошенничестве

Компания советника президента Украины по вопросам армии Юрия Бирюкова занималась организацией международной проституции. Украинский журналист Владимир Бойко 8 декабря в своем Facebook отметил, что у этих обвинений есть документальные доказательства.

Он утверждает, что Бирюков никогда не имел никакого отношения к армии, зато известен многочисленными скандалами и уголовными историями.

Так, по его словам, в 2012 году советник Порошенко создал туристическую сеть «Куда угодно», генеральным директором которой стала супруга Бирюкова. На следующий год компанией заинтересовалась Служба безопасности Украины (СБУ), которая возбудила уголовное дело по факту размещения в интернете от имени фирмы объявлений о трудоустройстве за рубеж девушек для оказания платных секс-услуг.

Скандал удалось замять благодаря одному из сотрудников «Куда угодно», который пошел на соглашение с прокуратурой и был освобожден от ответственности.

В 2014 году Бирюков создал фонд «Крылья Феникса» и приступил к сбору средств на нужды армии. Для этого он использовал не какой-то особый счет фонда, а личную банковскую карту и карты своих соратников. На ноябрь 2014 года, по словам Бойко, советник Порошенко таким образом смог собрать 50 млн гривен (около 120 млн рублей по текущему курсу).

27 ноября в социальных сетях на Украине стали распространяться якобы копии приказа министерства обороны о конфискации автомобилей с европейскими номерами. В тот же день жителям страны стали приходить фейковые сообщения о предстоящих обысках и призывы к мобилизации.

Эта новая волна мошенничества в стране началась после провокации ВМС Украины в Керченском проливе и последующего введения военного положения в ряде регионов страны.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в территориальные воды РФ в Черном море. Они не отреагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате российским военным пришлось применить силу.

Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело. В ходе допроса служащие ВМС Украины признали, что их действия носили провокационный характер. При обыске на кораблях обнаружили оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море. 27 и 28 ноября Киевский суд Симферополя арестовал до 25 января 2019 года всех задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

Командование Вооруженных сил Украины засекретило информацию об отправке украинских военных судов в Керченский пролив 25 ноября.