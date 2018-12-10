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Спецслужбы закрыли въезд на Украину митрополиту УПЦ

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Фото: commons.wikimedia.org
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Служба безопасности Украины (СБУ) запретила митрополиту Донецкому и Мариупольскому Илариону проехать на контролируемую Киевом часть территории Донбасса. Сообщение об этом появилось вечером 9 декабря на официальном сайте канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

В церкви отметили, что архиерей следовал из Донецка в село Никольское Донецкой области. Там находится Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь, в котором Иларион должен был участвовать в богослужении.

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Доехав до официального пункта пропуска «Новотроицкое» на линии разграничения, он узнал, что СБУ аннулировала его право пересекать границу ДНР и Украины.

«Единственная «причина» возникновения такой ситуации, по словам сотрудника Службы безопасности Украины на КПП «Новотроицкое», оказалась предельно простой и издевательски безосновательной: «особое распоряжение из Киева», — рассказали в УПЦ.

Проблемы канонической церкви на Украине и ее священнослужителей продолжаются после начала конфликта с президентом Петром Порошенко и Константинопольским патриархом Варфоломеем относительно создания в стране автокефальной церкви. Порошенко и Варфоломей 15 декабря рассчитывают провести в Киеве объединительный собор. В УПЦ уже указали Константинопольскому пaтpиapxaтy нa нeпрaвoмepнocть сoзывa любыx сoбрaний на Укрaинe.

Сейчас в стране действуют три православные структуры: признанная мировым православием самоуправляемая Украинская православная церковь, а также непризнанные Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и Киевский патриархат. Последние две выступают на стороне Порошенко и Варфоломея.

В октябре Константинопольский патриархат приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. Проведение собора по созданию украинской автокефальной церкви запланировано на 15 декабря. При этом Константинополь отменил решение 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату. В ответ Синод Русской православной церкви вынужденно принял решение разорвать связи с Константинопольским патриархатом. Аналогичные действия предприняла УПЦ.

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