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Ветеран ЦРУ посоветовал Украине не рассчитывать на США

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Фото: TAСС/Zuma/Oleg Pereverzev
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Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления США Джек Девайн порекомендовал Украине самостоятельно позаботиться о своей судьбе и не рассчитывать на Соединенные Штаты, так как Америке своих проблем хватает.

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По его словам, то, как государство презентует себя мировому сообществу, — критически важно, так как «никто не будет поддерживать того, кто не готов постоять за себя», в том числе в конфликте с Россией, пишет «Федеральное агентство новостей».

«Если бы мне сказали, что Украине нужен совет, я бы сказал, что нужно быть сильным не только в военном аспекте, но нужно укреплять все институты — это ваш кратчайший путь к успеху», — заявил Девайн украинскому порталу.

Говоря о возможном военном «вторжении» России на украинскую территорию, ветеран ЦРУ заявил, что считает такой сценарий маловероятным. По его словам, это будет стоить обеим сторонам очень дорого и не принесет никакого успеха. При этом Девайн указал на очевидное превосходство российской армии над украинской.

Новый виток напряженности в отношениях между Москвой и Киевом произошел 25 ноября, когда три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» — вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море.

Суда не отреагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать опасные маневры. Для их остановки российским военным пришлось применить силу. Все моряки были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

При обыске на кораблях нашли оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море, не уведомляя о своих намерениях Москву. Члены экипажа украинских судов в настоящее время арестованы и находятся в СИЗО Москвы.

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