Синод УПЦ запретил священникам участвовать в «объединительном соборе»

Священный синод Украинской православной церкви указал Константинопольскому патриархату на неправомерность созыва любых собраний на Украине. Об этом говорится в заявлении УПЦ по итогам собрания.

«Планируемый «объединительный собор» считается незаконным собранием, поскольку в нем примут участие представители раскольнических группировок», — приводит ТАСС заявление УПЦ.

Представители Московского патриархата подчеркнули, что УПЦ не дает благословения священнослужителям или мирянам участвовать в объединительном соборе украинской церкви.

По итогам заседания Синода в УПЦ выразили обеспокоенность тем, что украинские власти продолжают «грубо вмешиваться в церковную жизнь» и осуществляют давление на архиереев.

Сейчас на Украине действуют три православные структуры: признанная мировым православием самоуправляемая Украинская православная церковь, а также непризнанные Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и Киевский патриархат.

В октябре Константинопольский патриархат приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. Проведение собора по созданию украинской автокефальной церкви запланировано на 15 декабря. При этом Константинополь отменил решение 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату. В ответ Синод Русской православной церкви вынужденно принял решение разорвать связи с Константинопольским патриархатом. Аналогичные действия предприняла УПЦ.