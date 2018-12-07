Прямой эфир
Сюжет:

Синод УПЦ запретил священникам участвовать в «объединительном соборе»

0
Фото: РИА Новости
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Священный синод Украинской православной церкви указал Константинопольскому патриархату на неправомерность созыва любых собраний на Украине. Об этом говорится в заявлении УПЦ по итогам собрания.

Со своим уставом: Константинополь подготовил документ для новой церкви
Вселенский патриархат подтвердил свое намерение предоставить автокефалию Украине

«Планируемый «объединительный собор» считается незаконным собранием, поскольку в нем примут участие представители раскольнических группировок», — приводит ТАСС заявление УПЦ.

Представители Московского патриархата подчеркнули, что УПЦ не дает благословения священнослужителям или мирянам участвовать в объединительном соборе украинской церкви.

По итогам заседания Синода в УПЦ выразили обеспокоенность тем, что украинские власти продолжают «грубо вмешиваться в церковную жизнь» и осуществляют давление на архиереев. 

Сейчас на Украине действуют три православные структуры: признанная мировым православием самоуправляемая Украинская православная церковь, а также непризнанные Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и Киевский патриархат.

В октябре Константинопольский патриархат приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. Проведение собора по созданию украинской автокефальной церкви запланировано на 15 декабря. При этом Константинополь отменил решение 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату. В ответ Синод Русской православной церкви вынужденно принял решение разорвать связи с Константинопольским патриархатом. Аналогичные действия предприняла УПЦ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СБУ вызвала на допрос 14 священников УПЦ
Варфоломей пригрозил отобрать титул у митрополита Онуфрия

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017