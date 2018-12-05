СБУ вызвала на допрос 14 священников УПЦ

Следователи Службы безопасности Украины (СБУ) вызвали на допрос 14 священников Ровенской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) по подозрению в государственной измене и разжигании религиозной розни. Об этом 5 декабря информирует информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Когда на допросы вызывают священников, еще и инкриминируют им такие производства, — это не просто упрек, это пренебрежение», — приводит ТАСС заявление викария Ровенской епархии, епископа Дубенского Пимена.

В частности, священнослужитель отметил, что сотрудники службы безопасности допрашивают клириков о распространении литературы, разжигающей религиозную вражду.

Вместе с тем глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов подчеркнул, что такое большой число священников было вызвано на одновременный допрос для оказания на них психологического давления, поскольку подозреваемые вынуждены ждать своей очереди в течение нескольких часов.

30 ноября сотрудники СБУ пришли с обысками к предстоятелю Киево-Печерской лавры — митрополиту УПЦ Павлу. По его словам, во время беседы на него оказывалось давление, а также производилась опись имущества храма. На следующий день информационно-просветительский отдел на сайте канонической Украинской православной церкви (УПЦ) сообщил, что СБУ массово вызывает на допросы представителей духовенства.

5 декабря СБУ заявила об обнаружении сети распространения материалов, разжигающих межрелигиозные розни, в помещения канонической православной церкви на Украине.