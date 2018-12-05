В РПЦ назвали объединительный собор в Киеве позорной страницей в истории

Так называемый объединительный собор на Украине останется «позорной страницей» в церковной истории и не будет принят православным миром. Такое мнение в среду, 5 декабря, выразил заместитель председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

«Объединительный собор», если и состоится, так и останется в истории позорной страницей, неудавшейся попыткой древней церкви давно несуществующей империи освятить своим авторитетом насилие государства над верующими, принять в общение анафему, оправдать и легализовать раскол», — цитирует его «РИА Новости».

Вместе с тем протоиерей заявил, что планам Константинополя не суждено сбыться.

«Не выйдет! Не попустит того Господь», — сказал Балашов.

Он также подчеркнул, что создаваемая на Украине «единая церковь» будет зависима от Константинопольского патриархата во всех ключевых вопросах, ей даже не доверили самостоятельно подготовить свой устав.

«Религиозной организации, которую пытается наскоро слепить из раскольников президент [Украины Петр] Порошенко в качестве своего главного предвыборного проекта, под видом «автокефалии» подсунули зависимость от Фанара во всех ключевых вопросах», — сообщил представитель Русской православной церкви.

Балашов отметил, что каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата с правами широкой автономии, не именуется автокефальной, однако пользуется значительно большей самостоятельностью.

Ранее в среду Порошенко заявил, что объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной поместной православной церкви на Украине, состоится 15 декабря в Киеве.

Накануне, 4 декабря, СМИ сообщили, что, согласно уставу, будущая «единая украинская церковь» будет полностью подчинена Константинополю. В частности, в документе делается акцент на том, что новая церковная структура будет связана со всем остальным миром только через Константинопольский патриархат. При этом глава новой церкви будет носить титул митрополита, а не патриарха.

В октябре Константинопольский патриархат приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. При этом Константинополь отменил решение 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату. В ответ синод Русской православной церкви вынужденно принял решение разорвать связи с Константинопольским патриархатом. Аналогичные действия предприняла УПЦ.