СБУ обвинила УПЦ в экстремизме

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что совместно с руководством прокуратуры и национальной полиции обнаружила по время обысков в помещениях канонической Украинской православной церкви (УПЦ) сеть распространения материалов, которые разжигают религиозную вражду. Соответствующее объявление появилось 5 декабря на сайте СБУ.

На протяжении последних дней, как заявили украинские силовики, они провели обыски в административных помещениях УПЦ и частных зданиях, которые принадлежат этой организации. Им удалось выявить печатную продукцию, которая, по их мнению, имеет признаки разжигания религиозной и межконфессиональной вражды.

На сайте СБУ размещены фотографии листовок и книг, которые показались силовикам «экстремистскими»: листовки «Защищаем православную веру», «Единство христианской церкви и грех церковного раскола», «Братья и сестры! Осторожно! Иеговистская тоталитарная секта!» (Свидетели Иеговы признаны экстремистской организацией в РФ), книга «УПЦ: Отношения с государством. Отношения к АТО и церковному расколу. Вопросы и ответы».

В СБУ отметили, что уже успели провести экспертизы в Украинском научно-исследовательском институте технической и судебной экспертиз. Там подтвердили, что найденные в УПЦ материалы содержат пропаганду религиозной нетерпимости, оскорбляют гражданские чувства.

В этот же день президент Украины Петр Порошенко объявил, что объединительный собор церкви пройдет 15 декабря. Кроме того, советник главы украинского МВД Зорян Шкиряк предложил ввести в стране уголовную ответственность за «пропаганду русского мира» и отрицание «агрессии России».

1 декабря стало известно, что всё тот же Шкиряк опубликовал пост на своей странице в Facebook, в котором допустил многочисленные оскорбления в адрес митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ), наместника Киево-Печерской лавры Павла. Среди прочего чиновник назвал архиерея Пашей-мерседесом, прямым агентом влияния Кремля и крысой.

Тогда же сообщалось, что СБУ массово вызывает на допросы представителей духовенства канонической Украинской православной церкви, а президент Украины Петр Порошенко заявил, что не позволит УПЦ «расставлять пальцы веером».

До этого глава синодального Отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда обратил внимание на попытки украинских властей воздействовать на священнослужителей УПЦ. По его словам, после отказа архиереев канонической церкви участвовать в «объединительном соборе» власти начали проводить «индивидуальные беседы» с целью склонить их к изменению решения.

В октябре Константинопольский патриархат объявил о начале предоставления автокефалии церкви на Украине. При этом Фанар отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. В ответ Синод Русской православной церкви вынужденно принял решение разорвать связи с Константинопольским патриархатом.

На заседании Синода Константинопольского патриархата, проходившего с 27 по 29 ноября, был разработан проект устава новой религиозной структуры на Украине.