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Варфоломей пригрозил отобрать титул у митрополита Онуфрия

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Фото: Global Look Press/Altan Gocher
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Константинопольский патриарх Варфоломей направил письмо митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию, в котором «незамедлительно и в духе согласия» потребовал, чтобы он вместе с паствой принял участие в так называемом объединительном Соборе, который состоится в украинской столице 15 декабря. 

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Варфоломей напомнил, что после Собора митрополит не сможет носить сан главы УПЦ, отмечает 7 декабря «Интерфакс-Украина»

«Сообщаем Вам, что после выборов предстоятеля Украинской церкви Вы не сможете иметь титул митрополита Киевского, который Вы сейчас и так носите, нарушая условия официальных документов от 1686 года», — сказано в письме. 

Как уточнил Константинопольский патриарх, во время собора будет избран новый предстоятель УПЦ, которая получит автокефалию. Он также разрешил Онуфрию выдвинуть свою кандидатуру на этот пост, отмечает «Московский комсомолец»

Между тем Онуфрий уже вернул Варфоломею приглашение посетить Собор. Таким же образом намерены поступить и другие архиереи УПЦ.

Сейчас на Украине действуют три православные структуры: признанная мировым православием самоуправляемая Украинская православная церковь, а также непризнанные Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и Киевский патриархат.

В октябре Константинопольский патриархат приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. При этом Константинополь отменил решение 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату. В ответ Синод Русской православной церкви вынужденно принял решение разорвать связи с Константинопольским патриархатом. Аналогичные действия предприняла УПЦ.

5 декабря в Русской православной церкви предрекли объединительному Собору место «позорной страницы» в церковной истории.

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