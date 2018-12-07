Митрополит Онуфрий оставил приглашение Варфоломея на объединительный Собор без ответа

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий вернул Константинопольскому патриарху Варфоломею приглашение на так называемый объединительный Собор. Об этом в пятницу, 7 декабря, сообщили в пресс-службе Союза православных журналистов.

Проведение Собора по созданию украинской автокефальной церкви запланировано на 15 декабря.

«Блаженнейший Онуфрий, получив от патриарха Варфоломея письмо с приглашением на «объединительный Собор», запечатал послание в конверт и без ответа отправил обратно автору», — говорится в сообщении.

Отмечается, что таким же образом намерены поступить и другие архиереи Украинской православной церкви (УПЦ).

Ранее, 5 декабря, в Русской православной церкви предрекли объединительному Собору место «позорной страницы»в церковной истории.

В октябре Константинопольский патриархат приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. При этом Константинополь отменил решение 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату. В ответ Синод Русской православной церкви вынужденно принял решение разорвать связи с Константинопольским патриархатом. Аналогичные действия предприняла УПЦ.