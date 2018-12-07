Прямой эфир
Сюжет:

Митрополит Онуфрий оставил приглашение Варфоломея на объединительный Собор без ответа

0
Фото: ТАСС/Максим Никитин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий вернул Константинопольскому патриарху Варфоломею приглашение на так называемый объединительный Собор. Об этом в пятницу, 7 декабря, сообщили в пресс-службе Союза православных журналистов.

Со своим уставом: Константинополь подготовил документ для новой церкви
Вселенский патриархат подтвердил свое намерение предоставить автокефалию Украине

Проведение Собора по созданию украинской автокефальной церкви запланировано на 15 декабря.

«Блаженнейший Онуфрий, получив от патриарха Варфоломея письмо с приглашением на «объединительный Собор», запечатал послание в конверт и без ответа отправил обратно автору», — говорится в сообщении.

Отмечается, что таким же образом намерены поступить и другие архиереи Украинской православной церкви (УПЦ).

Ранее, 5 декабря, в Русской православной церкви предрекли объединительному Собору место «позорной страницы»в церковной истории.

В октябре Константинопольский патриархат приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине. При этом Константинополь отменил решение 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату. В ответ Синод Русской православной церкви вынужденно принял решение разорвать связи с Константинопольским патриархатом. Аналогичные действия предприняла УПЦ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко пообещал не давать УПЦ «расставлять пальцы веером»
Константинополь разработал проект устава новой украинской церкви

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017