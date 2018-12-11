Световой меч из «Звездных войн» снят с торгов из-за сомнений в подлинности

Сомнения в подлинности светового меча одного из ключевых персонажей киносаги Star Wars Люка Скайуокера привели к снятию реквизита с аукциона. Об этом сообщили в понедельник, 10 декабря, представители аукционного дома Profiles in History.

По новым данным, поступившим к организаторам торгов, реквизит, который изготовил декоратор Роджер Кристиан, может быть копией, сделанной самим автором. О наличии таких копий тот писал в соцсетях.

«В свете противоречивой информации относительно происхождения светового меча, изготовленного Роджером Кристианом, Profiles in History решил снять данный лот с аукциона до тех пор, пока господин Кристиан не прояснит несоответствия», — цитирует ТАСС организаторов аукциона.

Меч должен был стать одним из ключевых лотов аукциона и мог быть продан за более чем за $200 тыс.

15 ноября регистрационный знак автомобиля «Москвич-2141», на котором разбился музыкант Виктор Цой, был продан на аукционе «Литфонд» за 2 млн рублей.