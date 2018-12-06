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Голубой бриллиант продали на аукционе в Нью-Йорке за $18,3 млн

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Фото: christies.com
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Уникальный голубой бриллиант стал самым дорогим лотом аукциона Christie’s в Нью-Йорке и был продан за $18,3 млн, что стало рекордной суммой для состоявшихся торгов. Об этом сообщили в пресс-службе аукционного дома.

Размер драгоценного камня насыщенно-голубого цвета, оправленного платиной, составляет 8,08 карата. Изначально за него планировали выручить от $13 до $18 млн, сообщает телеканал «360».

Второе место по стоимости лотов на прошедшем 5 декабря аукционе заняло ожерелье из платины и розового золота, украшенного редким розовым бриллиантом в 15,56 карата — оно ушло с молотка за $9,5 млн.

За $2,05 млн было продано платиновое кольцо с особо крупным бриллиантом в 28,7 карата, за $1,3 млн ушло с молотка платиновое кольцо с желтым бриллиантом в 8,09 карата. Всего в ходе аукциона Christie’s выручил за проданные драгоценности $69,2 млн.

14 ноября сообщалось, что часы Patek Philippe ушли с молотка на аукционе Sotheby’s за $3,9 млн.

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