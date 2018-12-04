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Письмо Эйнштейна о религии продали на аукционе за $2,8 млн

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Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
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Письмо обладателя Нобелевской премии по физике Альберта Эйнштейна философу Эриху Гуткинду, посвященное вопросам религии, продали на аукционе Christie's за $2,8 млн.

Первоначально двухстраничный документ оценивался в $1,5 млн. В нем Эйнштейн излагает свои религиозные воззрения и философские взгляды.

Письмо, написанное по-немецки в Принстоне 3 января 1954 года, представляет собой ответ на книгу Гуткинда «Выбор жизни: библейский призыв к восстанию» (1952).

«Слово «бог» для меня лишь выражение и продукт человеческой слабости, а Библия — собрание почитаемых, но всё же достаточно примитивных легенд», — говорится в письме.

Эйнштейн — один из основателей современной теоретической физики. Он разработал специальную и общую теории относительности.

9 ноября были опубликованы выдержки из ранее неизвестного письма Эйнштейна, написанного им в 1922 году.

В историческом документе физик предупреждал свою младшую сестру Майю об угрозе роста националистических и антисемитских настроений в немецком обществе.

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