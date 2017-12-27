Общую теорию относительности Эйнштейна российские ученые проверят на практике

Общую теорию относительности (ОТО) Альберта Эйнштейна российские ученые проверят на практике с помощью орбитальной обсерватории «Спектр-Р».

Об этом «Известиям» рассказали в Астрокосмическом центре Физического института Российской академии наук (ФИАН).

В частности, с невиданной точностью удалось подтвердить, что на нашей планете часы идут медленнее, чем в космосе, что вытекает из ОТО.

— На Земле часы идут медленнее, чем в космосе, потому что у нас гравитационный потенциал выше, чем в областях, где находится спутник, — заявил заведующий лабораторией ФИАН, руководитель научной программы проекта «Радиоастрон», член-корреспондент РАН Юрий Ковалёв.

«Спектр-Р» обращается вокруг Земли по эллиптической орбите с высотой апогея около 340 тыс. км, что дает возможность минимизировать влияние гравитационного поля планеты.

Российские ученые собираются повысить точность проверки ОТО до тысячной доли процента.

Ковалёв добавил, что ОТО не проверена на все 100% и такие измерения помогут найти новые доказательства или скорректировать теорию.

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Российские ученые проверят Общую теорию относительности