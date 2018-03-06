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«Любовное» письмо Эйнштейна отказавшей ему в свидании девушке ушло с молотка

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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Шутливое письмо Альберта Эйнштейна с намеками на флирт, отправленное девушке, которая отказала ему в свидании, было продано на аукционе в Израиле за $6,1 тыс.

Отмечается, что послание было написано в 1921 году, когда ученый гостил у сестры во Флоренции (Италия). В то время Эйнштейн увлекся соседской девушкой Элизабетт Пиккини, которая изучала химию. По данным аукционного дома Winner's, девушка была «слишком застенчива», чтобы встретиться со знаменитым Эйнштейном.

Уезжая, физик оставил ей короткое послание.

«Научной исследовательнице, у ног которой я проспал и просидел два полных дня, в качестве дружеского сувенира», –– сказано в записке на немецком языке.

1 марта сообщалось, что на аукционе за $69,4 млн была продана картина Пабло Пикассо под названием «Женщина в берете и клетчатом платье (Мария-Тереза Вальтер)».

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