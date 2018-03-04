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Аукцион шкатулок для сигар собрал более €1,4 млн для здравоохранения Кубы

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Фото: wikipedia.org
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Семь эксклюзивных деревянных шкатулок-хьюмидоров, проданных на закрытии Международного фестиваля табака в Гаване, принесли выручку в размере €1,4 млн. Данные средства будут направлены на здравоохранение Кубы, сообщает ТАСС.

По данным агентства, самым дорогим лотом стал хьюмидор с 550 сигарами марки Cohiba, который ушел с молотка за €340 тыс. Покупателем драгоценной шкатулки оказался гражданин Гонконга. Помимо этого, за внушительную сумму удалось продать хьюмидоры с сигарами других известных марок.

Как сообщал портал iz.ru, Фестиваль кубинских сигар открылся 27 февраля. В престижном форуме, который проводился в Гаване в 20-й раз, приняли участие бизнесмены и ценители табака из более чем 70 стран, в том числе из России.

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