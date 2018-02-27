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Фестиваль сигар открылся на Кубе

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Фото: Global Look Press/Joaquin Hernandez
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Международный фестиваль кубинских сигар открылся в Гаване. На престижный форум, который проводится в столице Кубы в 20-й раз, съехались специалисты, бизнесмены и ценители табака из более чем 70 стран, в том числе из России, передает ТАСС.

Мероприятие по традиции проводится в Дворце съездов, где на стендах представлены сигары различных известных производителей, в числе которых — Montecristo, H. Upmann, Cohiba, Partagas, Romeo y Julieta, Hoyo de Monterrey и других марок. Организатором фестиваля выступает корпорация Habanos S.A.

По данным представителей компании, в 2017 году продажи продукции выросли на 12% и составили $500 млн. Наибольшим спросом сигары из Кубы пользуются в Испании, Франции, Китае, Германии, Швейцарии, Ливане, ОАЭ, Великобритании и Канаде. Поставки кубинских табачных изделий в США не осуществляются из-за торгового эмбарго, введенного Вашингтоном в отношении Острова свободы более полувека назад.

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