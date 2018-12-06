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Этюд Рембрандта продали на аукционе за $12,1 млн

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Фото: twitter.com/Sotheby's (@Sothebys)
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Набросок голландского живописца Рембрандта ван Рейна «Этюд головы юноши» продали в среду, 5 декабря, на лондонских торгах Sotheby's, картина стала самым дорогим лотом аукциона.

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Неизвестный покупатель отдал за нее £9,48 млн ($12,1 млн), передает ТАСС. На первичном слое краски обнаружили два отпечатка пальцев, эксперты не исключают, что они могут принадлежать автору картины — это и вызвало ажиотаж вокруг лота, а конечная стоимость превысила предполагаемую в 1,5 раза.

Набросок размером 25 х 20 см написан маслом на дубовой доске, искусствоведы датируют картину 1655 годом. Этюд — один из семи набросков Рембрандта, изобразившего Иисуса в образе юноши.

28 ноября картина русского художника-импрессиониста Константина Маковского «Игра в жмурки» 1890 года была продана на аукционе Sotheby’s за $5,5 млн. Произведение искусства купили во время «Русской недели» у коллекционера из Нью-Йорка.

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