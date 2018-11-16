В США картину Хокни купили за рекордную для современных мастеров цену

Картину английского художника Дэвида Хокни «Портрет художника» продали на аукционе Christie's за $90,3 млн, что является рекордом для ныне живущих мастеров. Об этом сообщил сайт аукционного дома в четверг, 15 ноября.

В 2013 году скульптура работы ныне живущего американца Джеффа Кунса «Собака из воздушных шариков» ушла с молотка за $58,4 млн.

26 октября картину под названием «Портрет Эдмона Белами», автором которой стал искусственный интеллект, продали на аукционе Christie's в Нью-Йорке за $432 тыс.