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В США картину Хокни купили за рекордную для современных мастеров цену

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Фото: christies.com
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Картину английского художника Дэвида Хокни «Портрет художника» продали на аукционе Christie's за $90,3 млн, что является рекордом для ныне живущих мастеров. Об этом сообщил сайт аукционного дома в четверг, 15 ноября.

В 2013 году скульптура работы ныне живущего американца Джеффа Кунса «Собака из воздушных шариков» ушла с молотка за $58,4 млн.

26 октября картину под названием «Портрет Эдмона Белами», автором которой стал искусственный интеллект, продали на аукционе Christie's в Нью-Йорке за $432 тыс.

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