Номер машины Цоя продан на аукционе за 2 млн рублей

Регистрационный знак автомобиля «Москвич-2141», на котором разбился музыкант Виктор Цой, продан на аукционе «Литфонд» за 2 млн рублей. Об этом в четверг, 15 ноября, сообщил ТАСС глава аукционного дома Сергей Бурмистров.

«Номер продали по стартовой цене 2 млн», — цитирует его агентство.

С молотка ушла и доверенность на управление этим автомобилем за 2,6 млн рублей.

Виктор Цой — культовый советский исполнитель, основатель и лидер группы «Кино» (1982–1990), автор песен «Звезда по имени Солнце», «Хочу перемен!», «Группа крови», «Дальше действовать будем мы».

26 сентября сообщалось, что паспорт Виктора Цоя продали на аукционе в Москве за 9 млн рублей.