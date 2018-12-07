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Табличка с крейсером «Баян» продана на аукционе вещей Фрэнка Синатры

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Фото: Global Look Press/Stephen Chung
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Серебряная пластина с изображением русского крейсера «Баян» из мастерской Карла Фаберже была продана 6 декабря на аукционе вещей из коллекции певца Фрэнка Синатры и его супруги Барбары в Нью-Йорке.

Табличка была изготовлена по случаю закладки корабля 26 июня 1899 года на французской верфи «Ла Сейн». На пластине изображен четырехтрубный броненосный крейсер российского императорского флота, который вступил в строй в 1903 году, а спустя год был потоплен в гавани Порт-Артура. Лот ушел с молотка за $6,8 тыс.

Днем ранее на лондонских торгах Sotheby's был продан набросок голландского живописца Рембрандта ван Рейна «Этюд головы юноши», картина стала самым дорогим лотом аукциона.

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