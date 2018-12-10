Делегация израильских военных прибудет в Москву во вторник

Делегация высокопоставленных военных направится во вторник, 11 декабря, в Москву, где состоятся переговоры с российскими коллегами. Соответствующая договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и израильского премьера Биньямина Нетаньяху в минувшую субботу.

Делегацию, как сообщила Армия обороны Израиля, возглавит начальник оперативного управления Генерального штаба генерал-майор Аарон Халива. Военнослужащие вылетят в российскую столицу в полдень по местному времени (13:00 мск).

«Во время визита, который продлится около одного дня, члены делегации встретятся со своими российскими коллегами для предоставления им информации по операции «Северный щит» и другим оперативным вопросам», — приводит ТАСС сообщение военных.

17 сентября над Средиземным морем у побережья Сирии пропал российский самолет-разведчик Ил-20. Воздушное судно с 15 военнослужащими на борту исчезло с радаров во время атаки израильских истребителей провинции Латакия и ракетных пусков с французского фрегата Auvergne.

В Минобороны РФ заявили, что самолет сбили ракетой комплекса С-200 сирийских ПВО «в результате провокационных действий израильских ВВС». Для повышения уровня безопасности российских военных в арабской республике ведомство приняло решение передать Дамаску зенитно-ракетные комплексы С-300.